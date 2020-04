Meteo Roma: previsioni per giovedì 2 aprile

Tempo asciutto nella giornata con sole prevalente al mattino, mentre nel pomeriggio i cieli saranno irregolarmente nuvolosi. Ampie schiarite in serata. Temperature comprese tra 0°C e +14°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 2 aprile

Ampi spazi di sereno in mattinata su tutti i settori del Lazio; al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare su coste e pianure ma senza dar luogo a fenomeni. Cieli prevalentemente sereni in serata o al più poco nuvolosi.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 2 aprile

Al Nord: Al mattino cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità ovunque con locali addensamenti sui rilievi ma senza fenomeni. In serata nessuna variazione di rilievo con ampie schiarite e poche nubi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di generale stabilità atmosferica su tutte le regioni con locali addensamenti sul Lazio centro-meridionale. Al pomeriggio tempo in prevalenza asciutto ovunque con qualche nube in più tra Lazio e Abruzzo. In serata cieli generalmente sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi sulle isole maggiori con locali o deboli piogge, bel tempo altrove con locali addensamenti sulle coste di Puglia e Molise. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi peninsulari, cieli nuvolosi o molto nuvolosi su Sardegna e Sicilia con pioviggini. In serata nubi medio-alte in aumento ovunque, persistono deboli piogge sulle isole. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Situazione meteo Italia

Tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più sui rilievi durante le ore pomeridiane ma senza fenomeni. Ampie schiarite su tutte le regioni salvo maggiori addensamenti su coste e pianure del Lazio al mattino e al pomeriggio ma senza fenomeni. Prima parte della giornata con molte nubi sulle isole maggiori associate a deboli piogge, bel tempo altrove ma con fenomeni in estensione alla Calabria al pomeriggio e in serata. Temperature minime in calo e massime in generale aumento salvo su Sicilia e Sardegna.

