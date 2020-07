Meteo Roma: previsioni per giovedì 2 luglio

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; la serata trascorrerà con cieli sereni e assenza di fenomeni. Temperature comprese tra +20°C e +34°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 2 luglio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle aree interne del Lazio salvo innocui addensamenti sui rilievi; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli generalmente sereni su tutti i settori.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 2 luglio

Al Nord: Al mattino tempo instabile sulla Lombardia e costa veneto-friulana con temporali sparsi, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa su tutti i settori con attività temporalesca anche intensa, più asciutto soltanto su Liguria centro-orientale e Romagna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su quasi tutti i settori con temporali intensi e precipitazioni diffuse, si rinnova stabilità sulle coste romagnole e Liguria. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio locali temporali possibili sull’Appennino centrale, maggiore stabilità altrove. In serata ampie schiarite ovunque con cieli stellati. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo innocue nubi in transito sulle isole maggiori. Al pomeriggio qualche addensamento possibile a ridosso dei rilievi ma senza fenomeni, si rinnovano ampie schiarite altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo con stabilità prevalente sia sulle isole che sulle zone peninsualari. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano