Meteo Roma: previsioni per giovedì 20 febbraio

Ampi spazi di sereno nel corso della mattinata ed al pomeriggio; condizioni di tempo stabile anche in serata con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +3°C e +15°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 20 febbraio

Tempo stabile grazie all’alta pressione in rimonta sulla nostra penisola; sole prevalente dunque su tutti i settori sia al mattino sia poi al pomeriggio. Cieli sereni nella serata su tutto il territorio

Meteo Italia: previsioni per giovedì 20 febbraio

Al Nord: Al mattino bel tempo e schiarite prevalenti su tutti i settori, locali foschie o banchi di nebbia sulla pianura padana a confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nessuna variazione di rilievo salvo il locale transito di nubi innocue al Nord Ovest. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di generale stabilità atmosferica ovunque. Al pomeriggio prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata non sono attese variazioni di rilievo con bel tempo e clima asciutto ovunque. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino variabilità a tratti perturbata su Puglia e nord della Sicilia, ampie schiarite altrove con poche nubi in transito. Al pomeriggio tempo in ulteriore miglioramento su tutte le regioni con bel tempo e sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali foschie o banchi di nebbia tra Emilia e Lombardia nelle prime ore del mattino. Transito di innocua nuvolosità medio alta sulle Alpi nord orientali. Giornata caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali. Mattinata con residue piogge su Puglia centro-meridionale e nord della Sicilia, ampie schiarite e bel tempo su tutti i settori entro le ore serali e notturne.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano