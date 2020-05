Meteo Roma: previsioni per giovedì 21 maggio

Sole prevalente su tutto il territorio sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +12°C e +27°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 21 maggio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su gran parte della regione nel corso della giornata, possibili innocui addensamenti al mattino sui settori meridionali; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 21 maggio

Al Nord: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali addensamenti sulle pianure del Piemonte e bassa Romagna. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento lungo l’arco alpino con deboli piogge sui rilievi occidentali e al Nord Est. In serata nessuna variazione di rilievo con locali nubi alternate ad ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ma con qualche nube in più sull’Abruzzo. Al pomeriggio si rinnovano generali condizioni di stabilità atmosferica con ampie schiarite prevalenti. In serata nessuna variazione di rilievo con tempo sostanzialmente stabile e asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi e piogge diffuse sui settori peninsulari e nord ovest della Sicilia, ampie schiarite invece su Sardegna e alta Campania. Al pomeriggio nuvolosità via via meno compatta ma con acquazzoni presenti ancora su Puglia, Basilicata e Calabria. In serata definitivo miglioramento del tempo con residue piogge all’estremo meridione e ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord tempo stabile e soleggiato per gran parte della giornata salvo possibilità di brevi acquazzoni sulle Alpi sud occidentali. Nubi in aumento in serata ma senza fenomeni. Al centro cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali, locali addensamenti a inizio giornata sull’Abruzzo ma con tempo asciutto. Al sud e sulle isole prima parte del giorno con molte piogge sui settori peninsulari e nord della Sicilia, rapido miglioramento a seguire con schiarite sempre più ampie. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano