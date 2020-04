Meteo Roma: previsioni per giovedì 23 aprile

Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli irregolarmente nuvolosi sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni con molte nubi e qualche schiarita. Temperature comprese tra +13°C e +22°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 23 aprile

Molte nubi nel corso della mattinata su gran parte della regione, ampie schiarite sulla costa; al pomeriggio e nelle ore serali locali piogge interesseranno le zone interne, stabile altrove.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 23 aprile

Al Nord: Al mattino cieli prevalentemente sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio qualche addensamento lungo l’arco alpino ma senza fenomeni. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità con ampie schiarite prevalenti. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino locale nuvolosità in transito su agroromano, agropontino e Abruzzo ma senza fenomeni. Al pomeriggio locali temporali sulle zone interne del Lazio, più asciutto altrove con ampie schiarite. In serata residui fenomeni sull’agropontino, bel tempo sui rimanenti settori. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi sui settori peninsulari con deboli piogge sparse, variabilità più asciutta sulle isole. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale instabilità su Puglia, Basilicata e Calabria con precipitazioni sparse, locali acquazzoni anche su Sicilia e Sardegna. In serata residui fenomeni su Salento, cagliaritano e Stretto di Messina, innocue nubi in transito altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo sostanzialmente stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con ampie schiarite ovunque salvo innocui addensamenti al pomeriggio sulle Alpi. Molte nubi su Lazio e Abruzzo con locali acquazzoni al pomeriggio e deboli piogge nelle prime ore del mattino sui settori costieri dell’Adriatico. Bel tempo altrove Condizioni di generale maltempo con piogge diffuse e localmente intense sui settori ionici della Sicilia. Migliora a partire dalle ore serali notturne. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi, massime in aumento.

