Meteo Roma: previsioni per giovedì 30 aprile

Tempo stabile con innocui addensamenti sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; il tempo si manterrà stabile anche in serata sempre con cieli generalmente nubi in aumento. Temperature comprese tra +11°C e +21°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 30 aprile

Tempo generalmente asciutto nel corso della giornata con addensamenti sparsi su gran parte della regione, maggiori schiarite al pomeriggio lungo la costa. In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 30 aprile

Al Nord: Al mattino locali piogge su Alpi nord occidentali e Liguria di Levante, bel tempo altrove con molte nubi e qualche schiarita. Al pomeriggio fenomeni in intensificazione sui rilievi alpini e prealpini così come sulla Liguria centro-orientale, tempo più asciutto su Emilia-Romagna e triestino. In serata fenomeni temporaleschi diffusi lungo le aree pianeggianti ad eccetto della costa romagnola e imperiese. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino ampie schiarite su tutti i settori salvo locali addensamenti sull’alta Toscana. Al pomeriggio nubi in aumento quasi ovunque con possibilità di locali acquazzoni sui settori costieri di livornese e pisano. In serata piogge sparse su Umbria e Toscana, maggiore stabilità altrove con locali addensamenti. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nubi in aumento su Puglia e zone appenniniche ma sempre con tempo asciutto. In serata nessuna variazione di rilievo con innocue nubi in transito sulle regioni peninsulari. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Molte nubi al primo mattino con locali piogge al Nord Ovest di debole o moderata intensità. Al pomeriggio e in serata condizioni di maltempo diffuso su quasi tutte le regioni con temporali localmente di forte intensità. Innocua nuvolosità in transito si alternerà ad ampie schiarite per tutto l’arco della giornata, possibilità di locali piogge soltanto sui settori dell’alto Tirreno. Tempo sostanzialmente stabile e asciutto su tutte le regioni ma con nubi in aumento nella seconda parte della giornata. Temperature minime e massime attese in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano