Meteo Roma: previsioni per giovedì 30 gennaio

Tempo generalmente asciutto con ampi spazi di sereno al mattino, aumento delle nubi al pomeriggio. La nuvolosità tenderà ad aumentare in serata senza dar luogo a fenomeni. Temperature comprese tra +4°C e +15°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 30 gennaio

Tempo stabile nelle ore diurne con sole prevalente al mattino su tutto il territorio, nuvolosità in generale aumento nel pomeriggio e poi anche in serata. Deboli piogge nella notte lungo la costa.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 30 gennaio

Al Nord: Al mattino ampie schiarite su tutti i settori salvo locali addensamenti su Liguria e costa veneta. Al pomeriggio nubi in aumento ovunque con deboli piogge sull’alto Tirreno e Valle d’Aosta. In serata fenomeni in intensificazione tra Liguria e Toscana, più asciutto altrove ma con molte nubi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, locali addensamenti solo sull’alta Toscana. Al pomeriggio copertura nuvolosa in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo salvo locali piogge lungo le coste pisane. In serata nuvolosità compatta sui settori tirrenici, fenomeni in intensificazione sull’alta Toscana. Temperature minime in calo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli generalmente sereni su tutti i settori salvo locali nubi in transito sulle isole o brevi piogge sulla bassa Calabria. Al pomeriggio situazione invariata con tempo asciutto ovunque e ampie schiarite. In serata ulteriore aumento di nubi ma senza fenomeni sia sui settori peninsulari che quelli insulari, salvo locali o brevi piogge nel Sud della Sardegna. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Meteo Italia: previsioni generali

Ampie schiarite al primo mattino su tutte le regioni, nubi in aumento nel corso della giornata su Liguria e settori alpini occidentali con locali piogge. Ulteriore peggioramento in serata e in nottata con fenomeni in intensificazione sul levante ligure. Bel tempo e sole prevalente nelle prime ore di giornata su tutti i settori, copertura nuvolosa in aumento nelle ore successive sui settori tirrenici con piogge di debole o moderata intensità in serata sull’alta Toscana. Locali o deboli piogge al mattino sulla bassa Calabria, tempo asciutto altrove con ampie schiarite così come nel resto della giornata salvo innocue nubi in aumento nelle ore serali e notturne. Brevi piovaschi sulla Sardegna.

Temperature in generale calo nei valori minimi, generalmente stazionarie invece le massime.

