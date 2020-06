Meteo Roma: previsioni per giovedì 4 giugno

Tempo asciutto nel corso della mattinata e poi anche nel pomeriggio con cieli irregolarmente nuvolosi; instabilità attesa in serata con piogge e temporali intensi nella notte. Temperature comprese tra +18°C e +26°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 4 giugno

Tempo stabile nel corso delle ore diurne con nuvolosità irregolare sulla costa e sulle zone interne; un peggioramento atteso tra la sera e la notte porterà temporali intensi estesi su tutto il territorio.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 4 giugno

Al Nord: Al mattino nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori con temporali intensi su Alpi nord occidentali e Liguria, fenomeni più deboli altrove. Al pomeriggio temporali e locali nubifragi in estensione a gran parte delle regioni con precipitazioni meno intense soltanto su Emilia-Romagna e Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di maltempo ma con miglioramento a partire dal Nord Ovest. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e asciutto su tutte le regioni salvo locali piogge in Toscana. Al pomeriggio variabilità sparsa con locali acquazzoni sull’alto Tirreno. In serata rapido peggioramento con temporali diffusi sulle coste tirreniche centro-settentrionale, più asciutto invece sull’Adriatico. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino ampie schiarite su tutte le regioni con innocue nubi su Campania, Molise e Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in aumento sui settori peninsulari e Sardegna ma sempre con tempo asciutto. In serata peggiora sulle isole maggiori con piogge o temporali, più asciutto altrove ma con nubi in progressivo aumento. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord intera giornata caratterizzata da maltempo a tratti molto intenso con piogge diffuse e temporali localmente di forte intensità. Fenomeni meno intensi solamente su Emilia-Romagna e valle d’Aosta. Possibili nubifragi al Nord Est in serata. Al centro variabilità prevalentemente asciutta al mattino, repentino peggioramento atteso al pomeriggio e nelle ore serali con temporali che dalla Toscana si estenderanno anche a Umbria e Lazio. Al sud e sulle isole inizio di giornata all’insegna del bel tempo e del sole prevalente su tutti i settori. Peggiora dalla sera-notte sulle isole maggiori e nord della Campania con temporali sparsi. Temperature in calo al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano