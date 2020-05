Meteo Roma: previsioni per giovedì 7 maggio

Sole prevalente sulla Capitale sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +12°C e +25°C.

Meteo Lazio: previsioni per giovedì 7 maggio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su gran parte della regione, locali addensamenti sui settori meridionali; in serata il tempo sarà asciutto con cieli generalmente sereni.

Meteo Italia: previsioni per giovedì 7 maggio

Al Nord: Al mattino nubi basse compatte al Nord Ovest, ampie schiarite altrove con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica con addensamenti solo sul Piemonte. In serata bel tempo prevalente ovunque con innocue nubi in transito sulle Alpi occidentali. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con bel tempo e sole prevalente. In serata tempo stabile e asciutto su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino inocue nubi in transito su Campania e Calabria, cieli sereni altrove. Al pomeriggio locali addensamenti sulle zone interne della Sicilia ma senza fenomeni, persiste stabilità sul resto delle regioni. In serata nessuna variazione con ampie schiarite e bel tempo prevalente. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata, maggiori addensamenti sul Piemonte nelle prime ore del mattino. Al centro bel tempo e sole prevalente sia nelle ore mattutine che al pomeriggio e in serata con poche nubi sui rilievi e ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole clima sostanzialmente stabile e asciutto sia sulle aree peninsulari che sulle isole maggiori con locali addensamenti al pomeriggio sulla Sicilia ma senza fenomeni. Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano