Meteo Roma: previsioni per il 12 aprile 2019

Meteo Roma: previsioni per domani venerdì 12 aprile 2019

Tempo asciutto al mattino con cieli prevalentemente poco nuvolosi; instabilità in aumento al pomeriggio con possibili acquazzoni e temporali sparsi. Fenomeni in generale attenuazione tra la sera e la notte. Temperature comprese tra +10°C e +18°C.

Meteo Lazio: previsioni per domani venerdì 12 aprile 2019

Locali piogge al mattino sul viterbese, nubi sparse con tempo asciutto sui restanti settori; piogge e temporali sparsi nel pomeriggio su tutto il territorio, neve in Appennino fino a 1500-1600 metri. Fenomeni anche nel corso della serata su gran parte della regione, generalmente più asciutto lungo la costa; quota neve oltre 1600 metri.

Meteo Italia: previsioni per domani venerdì 12 aprile 2019

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con deboli fenomeni su Piemonte ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora condizioni di generale instabilità con piogge e acquazzoni sparsi specie su Alpi e Appennino settentrionale. In serata cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse e neve in montagna, più asciutto sulle coste adriatiche. Neve fino a 1400-1600 metri. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole con piogge sparse lungo il versante Adriatico, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi specie su Abruzzo e Lazio. In serata ancora residui fenomeni su Toscana, Abruzzo e Lazio, variabilità asciutta altrove. Neve sugli Appennini oltre i 1500-1700 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Molise, Campania e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo instabile sia sulle coste che sulle zone interne con piogge sparse e temporali localmente intensi. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile ma con precipitazioni in progressivo esaurimento sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Molte nubi in transito al nord Italia con poche precipitazioni associate al mattino per lo più deboli e sui rilievi, acquazzoni o temporali diffusi invece al pomeriggio e in serata su tutte le regioni. Neve sulle Alpi e sugli Appennini in calo fino a 1400 metri.

Tempo instabile anche al Centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi per tutta la giornata e con deboli piogge al mattino sulle regioni adriatiche, temporali al pomeriggio su quelle tirreniche. Neve sugli Appennini in calo fino a 1500 metri. Maltempo al Sud Italia fin dal mattino con piogge diffuse eccetto in Puglia, al pomeriggio attenzione ai temporali anche intensi specie sulla Sardegna e sui settori interni della penisola. Attenuazione dei fenomeni in nottata. Temperature minime in leggero calo mentre le massime tenderanno ad aumentare al nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano