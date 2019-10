Meteo Roma: previsioni per il fine settimana

Meteo Roma: previsioni per sabato e domenica 19-20 ottobre



Week end caratterizzato dal tempo asciutto. Ampi spazi di sereno nelle ore diurne di sabato, ampie schiarite anche nelle ore serali; domenica sarà una giornata generalmente asciutto con qualche nube in più specialmente al mattino. Temperature comprese tra +13°C e +25°C.

Meteo Lazio: previsioni sabato e domenica 19-20 ottobre

Fine settimana generalmente asciutto su tutto il Lazio. Ampie schiarite nella giornata di sabato su tutti i settori, cieli sereni anche nella serata; nuvolosità irregolare domenica specialmente sui settori settentrionali, senza però fenomeni da segnalare. Sereno o poco nuvoloso nelle ore serali.

Meteo Italia: previsioni sabato e domenica 19-20 ottobre

Al Nord: Al mattino tempo instabile sui settori occidentali e sulle Alpi con fenomeni localmente intensi, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali insisteranno ancora su Alpi, Prealpi e Liguria, tempo asciutto sulle altre zone ma con cieli nuvolosi. In serata precipitazioni diffuse salvo tempo più stabile solo sull’Emilia Romagna, fenomeni anche intensi sulle Alpi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati da Sud. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino locali addensamentii specie sull’Appennino e qualche pioviggine in Toscana, soleggiato sulle altre zone. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto sia sul versante tirrenico che su quello adriatico con ampi spazi di sereno e qualche nube sparsa. In serata ancora condizioni di generale stabilità su tutte le regioni con qualche addensamento alternato ad ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli o moderati Sud Orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino sole prevalente e condizioni di generale stabilità sia sulle coste che sulle zone interne. Al pomeriggio ancora tempo asciutto e generalmente soleggiato sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati prevalentemente dai quadranti Meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo instabile al Nord sia nelle ore diurne che in quelle serali, con piogge sparse sui settori centro occidentali e sulle Alpi, dove non si escludono locali temporali. Possibili pioviggini anche sulle pianure veneto friulane, più asciutto solamente sull’Emilia Romagna.

Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali, con ampi spazi di sereno sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Qualche addensamento è atteso solo tra Umbria e Toscana, dove non si escludono isolate pioviggini specie su quest’ultima.

Condizioni di generale stabilità al Sud Italia con sole prevalente al mattino e al pomeriggio salvo qualche innocuo addensamento sparso specie sulle coste. In serata e in nottata i cieli rimarranno generalmente sereni su tutti i settori.

Temperature stabili o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

