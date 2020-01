Meteo Roma: previsioni per il fine settimana

Fine settimana all’insegna del bel tempo sia nelle ore diurne di sabato sia poi domenica; il tempo si manterrà stabile anche nelle ore serali con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +4°C e +12°C.

Meteo Lazio: previsioni per il fine settimana

Condizioni di tempo stabile nel fine settimana con ampi spazi di sereno sia sabato sia domenica, locali addensamenti sul basso Lazio o a ridosso dei rilievi. Anche nelle ore serali il tempo si manterrà stabile.

Meteo Italia: previsioni per il fine settimana

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali nebbie o foschie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata ancora tempo stabile su tutti i settori con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse sulla Toscana ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali piogge solo sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge sparse su Molise e Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Meteo Italia: situazione generale

Tempo stabile al Nord Italia grazie all’anticiclone con cieli sereni o poco nuvolosi sia la mattino che al pomeriggio. Possibilità di nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana specie di notte e al mattino. Locali addensamenti sulla Toscana al mattino ma con tempo asciutto, ampie schiarite sulle restanti regioni centrali. Tempo stabile anche nel pomeriggio ed in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità irregolare in transito al Sud per gran parte della giornata ma con tempo asciutto, salvo locali piogge su Molise, Puglia settentrionale e Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo specie al Centro-Sud.

