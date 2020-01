Meteo Roma: previsioni per il weekend

Tempo generalmente instabile nella giornata di sabato con qualche pioggia al mattino; tempo più asciutto in serata. Tempo generalmente stabile domenica con nuvolosità diffusa anche compatta sia nelle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Tempo generalmente instabile nella giornata di sabato con piogge diffuse su tutti i settori, localmente più intense sulla costa e locali nevicate fino a 1200 metri sui rilievi. In serata il tempo tenderà a tornare stabile su tutto il territorio. Tempo stabile domenica con cieli prevalentemente nuvolosi sulla costa e sui settori interni nelle ore diurne come anche nelle ore serali; locali nevicate fino a 800 metri in Appennino.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino molte nubi sui settori centro-orientali con piogge sparse e nevicate diffuse sui rilievi. Al pomeriggio migliora su Lombardia ed Emilia occidentale, persistono precipitazioni al Nord Est. In serata nuovo peggioramento sul Triveneto con quota neve in calo fino a 3-500 metri. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile sui settori tirrenici con piogge sparse, più intense sui settori interni della Toscana con nevicate sui rilievi. Al pomeriggio residui fenomeni attesi su Lazio, Umbria e Marche, più asciutto altrove. In serata peggiora sulle Marche con deboli nevicate in Appennino. Neve oltre i 1100-1200 metri o localmente più in basso. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino addensamenti sparsi sui settori costieri della Campania e Sicilia nord occidntali con locali acquazzoni. Al pomeriggio peggiora sui settori tirrenici della Calabria con locali piogge, più asciutto altrove con nubi in aumento. In serata persistono fenomeni lungo le coste tirreniche della Calabria, nubi in aumento sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo. Neve oltre i 1200 metri. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo generalmente instabile su gran parte delle regioni settentrionali con piogge a tratti intense specie su Triveneto, settori costieri adriatici ed Emilia-Romagna. Più asciutto al Nord Ovest con ampie schiarite su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Quota neve oltre i 4-600 metri. Molte nubi ovunque con precipitazioni deboli o al più moderate precipitazioni sparse. Più frequenti su Lazio, Marche e Toscana. Quota neve localmente al di sotto dei 1100-1200 metri, in calo sull’Appennino marchigiano nella sera-notte fino a 5-600 metri. Locali addensamenti sui settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con deboli precipitazioni concentrate perlopiù al pomeriggio e in serata. Locali piovaschi attesi anche sulla Puglia meridionale. Più asciutto altrove.

Temperature in sensibile calo nei valori massimi al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano