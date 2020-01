Meteo Roma: previsioni per il weekend

Possibili precipitazioni nella mattinata di sabato in generale esaurimento nelle ore pomeridiane; il tempo si manterrà stabile in serata con molte nubi sparse. Domenica sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa e compatta sia nelle ore diurne sia in serata sempre senza fenomeni da segnalare. Temperature comprese tra +9°C e +14°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Deboli piogge nella mattinata di sabato dapprima sui settori centrali e settentrionali in spostamento sui rilievi; sui restanti settori il tempo si manterrà asciutto con molte nubi diffuse. Tempo stabile nella giornata di domenica anche se con nuvolosità molto compatta su gran parte della regione sia nelle ore diurne sia poi in serata.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino cieli generalmente nuvolosi ovunque con deboli precipitazioni su Liguria, Emilia e costa veneta schiarite più ampie sulle Alpi orientali. Al pomeriggio situazione quasi immutata con prime schiarite al Nord Ovest e piogge persistenti sulla Liguria di levante. In serata variabilità ovunque con precipitazioni concentrate solo tra Liguria e Toscana. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o sostenuti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino deboli piogge sparse lungo le coste tirreniche, più asciutto altrove. Al pomeriggio deboli fenomeni in spostamento verso le zone interne di Liguria e confine tra Lazio e Abruzzo. In serata situazione pressochè invariata con molte nubi sparse e fenomeni su Appennino e alta Toscana. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori ad eccetto di locali addensamenti sui settori tirrenici di Basilicata e Campania. Al pomeriggio nubi in aiumento su alta Puglia e Molise ma senza fenomeni di rilievo. In serata maggiore variabilità sulle aree peninsulari e ovest della Sicilia ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime in generale rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Situazione meteo Italia

Nuvolosità a tratti compatta su tutte le regioni salvo maggiori schiarite al mattino sui settori alpini orientali, locali piogge tra Liguria e

Toscana sia nella prima parte di giornata che nelle ore serali e notturne. Deboli piogge o pioviggini in mattinata lungo i settori costieri del Tirreno, in lento spostamento verso le zone interne appenniniche nel corso del pomeriggio e della serata. Più asciutto altrove con schiarite frequenti sulle aree adriatiche. Tempo asciutto su tutte le regioni, sia insulari che peninsulari con ampie schiarite e cieli poco nuvolosi sulle isole maggiori. Nubi più compatte sulle coste tirreniche di Campania, Basilicata e alta Calabria.

Temperature in rialzo nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento le massime.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano