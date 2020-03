Meteo Roma: previsioni per il weekend

Tempo stabile nella giornata di sabato con sole prevalente nelle ore diurne e qualche nube in serata. Domenica le piogge sono attese a partire dal pomeriggio e non si escludono fenomeni anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +6°C e +20°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Ampie schiarite nella giornata di sabato su gran parte della regione, in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Locali precipitazioni nella mattinata di domenica sul’Alto Lazio, fenomeni estesi su tutta la regione per la restante parte della regione ad esclusione della costa che sarà asciutta; locali nevicate in Appennino fino 1000 metri.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino nubi basse o foschie dense lungo le aree della valpadana, ampie schiarite altrove specie sui rilievi e sulla Liguria. Al pomeriggio tempo stabile e asciutto ovunque ma con nubi in aumento su Alpi e Appennino settentrionale.In serata peggiora al Nord Est con deboli piogge sparse e nevicate sui settori alpini. Quota neve oltre i 1300-1600 metri. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori salvo maggiori addensamenti su bassa Toscana e Marche settentrionali. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi con possibilità di deboli piogge sull’Appennino marchigiano. In serata tornano condizioni di bel tempo ovunque con poche nubi e ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi a tratti compatte sulle Isole maggiori ma senza fenomeni, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento sulla Sicilia con deboli piogge lungo le coste occidentali, poche nubi in transito altrove. In serata precipitazioni sparse di modesta entità sul territorio siciliano, nuvolosità in ulteriore aumento sui settori peninsulari ma senza fenomeni. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al mattino visibilità ridotta lungo le aree padane a confine tra Lombardia, Veneto e Romagna. Tempo asciutto per tutto l’arco della giornata sia sui settori alpini dove sono attesi addensamenti al pomeriggio e sia sulle aree costiere. Tempo buono su tutte le regioni con ampie schiarite alternate a locali addensamenti, più compatti lungo il crinale appenninico ma senza fenomeni di rilievo.Nuvolosità in aumento sulle isole maggiori con possibili piogge in Sicilia entro le ore serali e notturne, bel tempo altrove ma con cieli che si faranno via via sempre più sporchi per l’arrivo di nuvolosità. Temperature attese in calo nei valori massimi, stazionarie o in rialzo le minime.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano