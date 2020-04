Meteo Roma: previsioni per il weekend

Tempo generalmente asciutto nelle ore diurne di sabato sebbene con molte nubi sparse; in serata si attendono deboli piogge. Anche domenica il tempo sarà generalmente instabile con piogge al mattino e nelle ore serali, breve pausa stabile nel corso del pomeriggio. Temperature comprese tra +13°C e +24°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Tempo prevalentemente stabile nelle ore diurne di sabato con molte nubi diffuse e isolate piogge nel pomeriggio sul viterbese; pioviggini estese su tutta la regione in serata. Domenica sarà un’altra giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse specie in mattinata e poi anche nelle ore notturne, mentre al pomeriggio i fenomeni interesseranno soltanto la zona appenninica.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino molte nubi sulla Liguria, ampie schiarite altrove con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma con fenomeni solo lungo l’arco alpino, maggiori aperture su Romagna e basso Veneto. In serata stabilità prevalente su tutte le regioni con nubi irregolari e locali piogge solo sull’alto Tirreno. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino innocua nuvolosità in transito sui settori tirrenici con possibilità di deboli piogge sul grossetano, cieli sereni sull’Adriatico. Al pomeriggio nubin in ulteriore aumento con tempo asciutto salvo piovigini sulla Toscana meridionale. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi su Umbria, Lazio e Toscana, variabilità con maggiori aperture altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni sui settori peninsulari, molte nubi sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio peggiora con deboli piogge nel nord della Sardegna, persistono condizioni di bel tempo altrove. In serata nessuna variazione di rilievo ma con nuvolosità in aumento su Puglia, Molise e Campania. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Situazione meteo Italia

Nuvolosità medio-alta in transito su tutte le regioni ma con tempo sostanzialmente asciutto, copertura più compatta sulla Liguria in serata e in nottata. Molte nubi sin dal primo mattino su Lazio e Toscana, deboli piogge a partire dalle coste a confine tra le due regioni in estensione a quasi tutti i settori entro la sera/notte. Tempo instabile sulla Sardegna con deboli piogge sparse, bel tempo altrove ma con nubi in aumento nella seconda parte di giornata a partire da Campania, Molise e Puglia settentrionale. Temperature minime e massime in generale rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano