Meteo Roma: previsioni per il weekend

Week end all’insegna del tempo stabile sulla Capitale con sole prevalente nell’intera giornata di sabato,sereno anche in serata. Qualche nube nella mattinata di domenica, ampie schiarite per la restante parte della giornata. Temperature comprese tra +9°C e +22°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Tempo in prevalenza stabile nel fine settimana con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa su gran parte della regione nella giornata di sabato, asciutto anche in serata. Domenica anche sarà caratterizzata dal tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, locali temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi di confine con l’Abruzzo; tempo stabile nelle ore serali su tutto il Lazio.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino molte nubi sulla Liguria e locali addensamenti sulle Alpi orientali, bel tempo ecieli sereni altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori alpini con locali piogge sui rilievi alpini del basso Piemonte, ampie schiarite sulle pianure. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità con possibilità di acquazzoni sulle Alpi centrali. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli generalmente sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio qualche nube in più sui rilievi ma senza fenomeni di rilievo, bel tempo altrove. In serata nessuna variazione di rilievo con poche nubi sulla costa della Toscana e settori adriatici. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locale nuvolosità in transito sulla Sicilia, bel tempo e cieli sereni altrove. Al pomeriggio nubi in aumento sui rilievi ma sempre con tempo asciutto salvo locali piogge nel nord ovest della Sardegna. In serata tempo in peggioramento sulle isole maggiori con possibilità di deboli fenomeni sul cagliaritano. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata salvo locali piogge possibili sulle Alpi sud occidentali al pomeriggio. Nubi in aumento al Nord Est in serata ma senza fenomeni. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino su tutte le regioni, qualche addensamento in più al pomeriggio sui rilievi ma con tempo asciutto. Inizio di giornata con bel tempo e sole prevalente su tutti i settori, peggiora dalla sera notte sulle isole maggiori con molte nubi e deboli piogge sparse. Temperature in lieve rialzo nei valori minimi, massime invece stazionarie.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano