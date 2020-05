Meteo Roma: previsioni per il weekend

Tempo asciutto nel corso del fine settimana. Molte nubi compatte nel corso delle ore diurne di sabato e poi anche nella serata. Anche domenica sarà caratterizzata da cieli irregolarmente nuvolosi sia al mattino sia poi al pomeriggio; nubi in aumento in serata. Temperature comprese tra +16°C e +28°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Week end caratterizzato dal tempo in prevalenza asciutto sul Lazio: molte nubi compatte nella giornata di sabato sia nelle ore diurne sia poi in serata su tutta la regione. Possibili piogge domenica sulle zone appenniniche, tempo asciutto altrove sempre però con delle nubi.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino molte nubi sui settori alpini e Piemonte con deboli piogge in Friuli. Al pomeriggio locali acquazzoni su Alpi occidentali, Liguria e Carnia. In serata tempo in generale peggioramento con fenomeni quasi ovunque salvo su Veneto e Romagna. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità compatta su quasi tutti i settori ma con generale assenza di fenomeni significativi. Al pomeriggio deboli piogge su Umbria, Marche e Toscana, tempo più asciutto altrove. In serata fenomeni in locale intensificazione sull’alto Tirreno, cieli nuvolosi o molto nuvolsoi altrove ma senza fenomeni. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi su gran parte dei settori peninsulari, ampie schiarite invece su Sicilia e Calabria. Al pomeriggio nuvolosità meno compatta praticamente ovunque salvo sulla Sardegna con possibilità di deboli piogge. In serata nessuna variazione significativa con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord molte nubi in transito per tutto l’arco della giornata con locali temporali al Nord Ovest e deboli piogge sul resto dei settori. Più asciutto soltanto al Nord Est. Al centro cieli nuvolosi o molto nuvolosi sin dalle prime ore del mattino, tempo asciutto in giornata salvo piogge sparse su alta Toscana e Umbria. Al sud e sulle isole bel tempo e sole prevalente quasi ovunque salvo il transito di innocua nuvolosità su Sicilia nord occidentale, Campania e Molise. Maggiori addensamenti sulla Sardegna con pioviggini. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano