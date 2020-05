Meteo Roma: previsioni per il weekend

Tempo asciutto nel week end con sole prevalente nelle ore diurne di sabato e cieli sereni in serata. Qualche nube nelle ore mattutine di domenica, ampi spazi di sereno al pomeriggio e poi anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +11°C e +28°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Tempo stabile nel corso del fine settimana: sole prevalente nella giornata di sabato su tutto il Lazio, ampi spazi di sereno anche in serata. Domenica i cieli saranno irregolarmente nuvolosi in mattinata, maggiori aperture nelle ore pomeridiane.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino variabile al Nord Est e sulle pianure piemontesi, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio fronte perturbato in arrivo sulle Alpi occidentali con piogge e temporali, asciutto sui rimanenti settori salvo locali piogge sull’Alto Adige. In serata attività temporalesca diffusa sui settori alpini centro-orientali, locale instabilità anche su tutte le pianure salvo Emilia e Liguria. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di stabilità prevalente con locali addensamenti sulle interne dell’Abruzzo. In serata cieli stellati ovunque. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio persistono condizioni di bel tempo prevalente salvo locali addensamenti su Sila e Gennargentu. In serata nessuna variazione di rilievo con cieli prevalentemente sereni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord inizio di giornata con tempo stabile e asciutto su tutti i settori, rapido peggioramento al pomeriggio e in serata con temporali diffusi sulle aree alpine in parziale sconfinamento sulle pianure salvo tempo asciutto su Romagna e Liguria. Al centro cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata con aumento di nubi innocue nelle ore serali a partire da Toscana e Marche. Al sud e sulle isole bel tempo e sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio e in serata.