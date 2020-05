Meteo Roma: previsioni per il weekend

Tempo generalmente variabile nel corso del fine settimana; i cieli saranno poco nuvolosi sia nella mattinata di sabato sia nella mattinata di domenica. Nelle ore pomeridiane si attendono deboli piogge che andranno ad esaurirsi in serata. Temperature comprese tra +12°C e +25°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Molte nubi nella mattinata di sabato su gran parte della regione con deboli piogge nel Sud; peggioramento atteso al pomeriggio sui settori interni centro meridionali con temporali localmente intensi sui rilievi. Precipitazioni residue in esaurimento nella serata. Tempo asciutto domenica mattina, mentre nelle ore pomeridiane piogge e temporali interesseranno

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi sui settori prealpini con deboli piogge tra Veneto e Trentino, variabile altrove con schiarite. Al pomeriggio tempo instabile al Nord Est con piogge sparse o acquazzoni, deboli piogge attese anche sulle Alpi occidentali, più asciutto sui rimanenti settori. In serata precipitazioni sparse sui rilievi, nubi e schiarite altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino residue piogge sulla costa adriatica e basso Lazio, più asciutto altrove con ampie schiarite. Al pomeriggio locale instabilità sui rilievi abruzzesi e laziali, ampie schiarite altrove senza fenomeni. In serata fenomeni in attenuazione sul basso Lazio, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su Molise, Campania, Basilicata e Puglia con acquazzoni o deboli piogge sparse, più asciutto ma con molte nubi altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa sui rilievi con piogge o temporali sparsi così come sulle coste della Puglia centrale, più asciutto sulle coste delle isole maggiori. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari e locali temporali in Sicilia, tendenza ad un generale miglioramento. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord tempo inizialmente asciutto al mattino, maggiore variabilità perturbata al pomeriggio con acquazzoni sparsi sui rilievi alpini in parziale estensione alle pianure del Veneto in serata. Al centro prime ore del mattino con piogge sparse sui settori costieri adriatici, nelle ore pomeridiane e serali maggiore instabilità su Lazio e Abruzzo con acquazzoni sparsi. Al sud e sulle isole condizioni di maltempo diffuso sulle regioni peninsulari con piogge al mattino e temporali localmente intensi al pomeriggio e in serata. Instabile nelle ore centrali anche in Sicilia. Temperature in rialzo al Centro-Nord, stazionarie o in calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano