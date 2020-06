Meteo Roma: previsioni per il weekend

Sole prevalente nella giornata di sabato sia al mattino sia al pomeriggio; tempo asciutto anche in serata. Nubi sparse nella giornata di domenica, ma con tempo stabile nelle ore diurne; piogge attese dalla serata. Temperature comprese tra +13°C e +29°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Tempo prevalentemente stabile nella giornata di sabato con ampi spazi di sereno su gran parte del territorio, sia in mattinata sia poi al pomeriggio; cieli sereni anche nelle ore serali. Nuvolosità diffusa domenica con isolate piogge al pomeriggio sui rilievi, mentre in serata i fenomeni si estenderanno su tutti i settori.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino locali addensamenti al Nord Est con deboli piogge sul Friuli, bel tempo altrove salvo pioviggini a confine tra Liguria e Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco alpino con piogge sparse, più asciutto invece sulle pianure. In serata intensità dei fenomeni in aumento con attività temporalesca a tratti intensa in parziale sconfinamento sui settori pianeggianti. Più asciutto su Liguria e Romagna. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti da sud-ovest. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti possibili sull’alta Toscana. Al pomeriggio nubi in aumento sui rilievi ma senza fenomeni, locali piogge sull’alto Tirreno. In serata cieli poco o parzialmente nuvolosi ovunque, persiste instabilità sulle coste settentrionali. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino bel tempo e sole prevalente quasi ovunque salvo temporali nel sud della Puglia e locali piogge sullo stretto di Messina. Al pomeriggio condizioni di stabilità su tutte le regioni salvo residue piogge in Salento. In serata cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord Inizio giornata all’insegna della generale stabilità atmosferica su tutte le regioni salvo locali temporali in Friuli. Aumento dell’instabilità a partire dalle Alpi con precipitazioni in estensione alle pianure di Lombardia, Piemonte e Veneto nella serata. Al centro Cieli inizialmente sereni su quasi tutti i settori salvo maggiori addensamenti sull’alta Toscana, ove sono attese deboli piogge per tutto l’arco della giornata. Bel tempo altrove anche al pomeriggio e nelle ore serali. Al sud e sulle isole Generale stabilità atmosferica su tutti i settori salvo locali temporali nel sud della Puglia e deboli piogge sullo Stretto di Messina. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione al centro-nord.

