Meteo Roma: previsioni per il weekend

Fine settimana caratterizzato dal bel tempo. Sole prevalente nelle ore diurne di sabato, cieli sereni anche nella serata. Ampi spazi di sereno domenica mattinata, mentre nel pomeriggio ed in serata potrebbe aumentare la nuvolosità senza però dar luogo a fenomeni. Temperature comprese tra +15°C e +31°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Tempo stabile nella giornata di sabato con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti nelle ore diurne su gran parte della regione; cieli sereni anche in serata. Sole prevalente nella mattinata di domenica, qualche nube in più al pomeriggio con locali temporali sul frusinate e sui rilievi; asciutto in serata sull’intero territorio.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino ampi spazi di sereno su quasi tutti i settori salvo locali piogge sulla Romagna. Al pomeriggio aumento dell’instabilità su Alpi e Appennino emiliano con acquazzoni sparsi o brevi temporali, più asciutto sulle pianure. In serata residue piogge su Trentino, Alpi centrali e Carnia, resiste bel tempo sui rimanenti settori. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni salvo locali nubi sulla costa abruzzese. Al pomeriggio locale instabilità su Appennino toscano, Umbria e interne dell’Abruzzo, più asciutto altrove. In serata residui fenomeni, anche temporaleschi, tra Umbria Lazio e Abruzzo, persiste stabilità altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo addensamenti su alta Puglia e costa molisana. Al pomeriggio locale instabilità sul Gargano e nubi in aumento lungo l’arco appenninico, cieli sereni sulle Isole maggiori. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica con residui fenomeni sul Molise. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano