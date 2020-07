Meteo Roma: previsioni per il weekend

Tempo asciutto nel corso del fine settimana con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nella giornata di sabato, ampie aperture domenica sia nelle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra +19°C e +34°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Tempo in prevalenza stabile nel corso del fine settimana con ampie schiarite alternate a locali addensamenti sia nella giornata di sabato sia poi domenica quando sono attesi locali temporali sugli Appennini.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Condizioni di maltempo diffuso con temporali anche intensi a partire daisettori alpini in estensione alle aree di pianura al pomeriggio e inserata. Possibilità di locali grandinate su Triveneto e pianure emiliane.

Al Centro: Innocue nubi in transito alternate ad ampie schiarite per tutto l’arcodella giornata. Locali acquazzoni possibili sull’Abruzzo al pomeriggio,mentre peggiora sulle Marche tra sera e notte con temporali in arrivo.

Al Sud e sulle Isole: Inizio di giornata con bel tempo e sole prevalente su tutti i settori,attesi locali temporali al pomeriggio sui settori interni di Molise, Pugliacentro-settentrionale e Basilicata con fenomeni in esaurimento entro le oreserali. Temperature in forte diminuzione al Nord, stabili o in lieve calo sulleregioni centro-meridionali.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano