Meteo Roma: previsioni per il weekend

Tempo generalmente stabile sabato nelle ore diurne ma con molte nubi sparse anche compatte. Possibili acquazzoni e temporali invece in serata ma in rapido esaurimento. Domenica tempo più asciutto, con ampi spazi di sereno fin dal mattino. Temperature comprese tra +20°C e +34°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Instabilità di stampo pomeridiano sabato, con acquazzoni e temporali anche intensi che si svilupperanno a partire dalle zone interne. Le precipitazioni si estenderanno verso le coste in serata prima di esaurirsi nella notte. Tempo più stabile invece domenica, salvo qualche pioggia sui settori meridionali della regione al mattino e qualche acquazzone sui rilievi al pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove ma senza fenomeni.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Sabato 24 agosto

Al Nord: Al mattino locali acquazzoni sulle Alpi e sulle Prealpi, tempo asciutto sugli altri settori ma con molte nubi sparse anche compatte. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sia sui rilievi che sulle pianure limitrofe, più asciutto sulle altre zone con nubi sparse. In serata ancora precipitazioni sparse su tutte le regioni con fenomeni anche intensi, più stabile solo sulle coste con ampie schiarite. Temperature minime stazionarie e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino sole prevalente su Toscana e Lazio, qualche nube in più sulle altre regioni ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sugli Appennini in sconfinamento verso il versante Adriatico, maggiori schiarite sul versante Tirrenico. In serata residue piogge su Toscana, Marche e Appennino, cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori. Temperature minime stabili o in calo e massime senza variazioni. Venti deboli dai quadranti Nord Occidentali. Mari da poco mossi a quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibili piogge specie su Sardegna, Campania, Molise, Basilicata e Puglia, molte nubi sparse sulle altre zone. In serata condizioni di tempo stabile con fenomeni in esaurimento su tutte le regioni, nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno su tutte le zone. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati Settentrionali. Mari poco mossi a localmente mossi.

Domenica 25 agosto

Al Nord: Al mattino possibili piogge sulle Alpi e sulla Lombardia, tempo asciutto sulle altre zone con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con qualche acquazzone e temporale sempre sull’arco alpino ma anche sull’Appennino sulle zone prealpine e pedemontane. In serata ancora tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto solo su Liguria, Emilia Romagna e coste adriatiche. Temperature minime in lieve aumento e massime stabili o in calo. Venti deboli generalmente Meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e generalmente soleggiato salvo qualche addensamento innocuo sugli Appennnini e sull’Alta Toscana. Al pomeriggio ancora condizioni di generale stabilità con sole prevalente sul versante tirrenico e qualche nube in più sugli Appennini e sul versante adriatico. In serata condizioni di tempo stabile sia sulle coste che sulle zone interne con ampie schiarite alternate a qualche nube specie su Umbria e Marche. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli da Nord o da Ovest. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevale alternato a qualche nube anche compatta sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Al pomeriggio condizioni di generale stabilità sia sulle coste che sulle zone interne ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento sparso ma innocuo. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti Settentrionali od Occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali ma con molte nubi, prima che al pomeriggio si vadano a sviluppare acquazzoni e temporali specie su Appennini e Alpi centro orientali. Fenomeni fin sulla pianura in serata in generale esaurimento dalla notte. Instabilità pomeridiana al Centro Italia con acquazzoni e temporali anche intensi in sviluppo sugli Appennini. Fenomeni in sconfinamento verso le coste soprattutto in serata, mentre nella notte il tempo torna ad essere asciutto su tutte le regioni. Sole prevalente al Sud al mattino mentre al pomeriggio non mancherà qualche pioggia e temporale sia sulle zone interne peninsulari che su quelle insulari. Tempo instabile anche in serata prima che i fenomeni si esauriscano nella notte. Temperature stazionarie o in calo salvo un generalmente aumento delle massime al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano