Meteo Roma: previsioni per il weekend

Locali piogge nella giornata di sabato con molte nubi al mattino e maggiore variabilità al pomeriggio. Tempo asciutto nelle ore diurne di domenica e anche nella serata con nubi compatte; precipitazioni nella notte. Temperature comprese tra +9°C e +16°C.

Meteo Lazio: previsioni per il weekend

Locali piogge nella giornata di sabato specialmente sui settori centro meridionali; tempo stabile nelle ore serali. Domenica sarà una giornata prevalentemente asciutta salvo possibili piogge in mattinata sulla costa; tra la sera e la notte si attende un generale peggioramento che porterà precipitazioni estese su tutto il Lazio.

Meteo Italia: previsioni per il weekend

Al Nord: Al mattino sole prevalente salvo qualche addensamento innocuo sulla Liguria e sulle coste adriatiche. Al pomeriggio ancora tempo stabile e generalmente soleggiato eccetto qualche nube ancora su Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità su tutti i settori con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti Occidentali o Settentrionali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo localmente instabile sul versante tirrenico con qualche pioggia sparsa specie tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile sul Lazio, più asciutto sulle altre zone ma con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata ancora condizioni di generale stabilità sia sulle coste che sulle zone interne con nubi sparse alternate a qualche schiarita. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati Occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino possibili acquazzoni sparsi sulle coste tirreniche peninsulari, asciutto sulle altre zone con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni ma con qualche nube sparsa e locali schiarite specie sulle coste adriatiche. In serata nessun fenomeno di rilievo, con qualche addensamento sparso e ampi spazi di sereno specie su Molise, Puglia e Basilicata. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati da Ovest-Nord Ovest. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Condizioni di generale stabilità al Nord Italia, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche addensamento specie sulla Liguria e sulle coste adriatiche. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata con qualche nube solo in Appennino.

Tempo instabile al Centro specie al mattino, con locali piogge e acquazzoni tra Toscana e Lazio in rapido esaurimento dal pomeriggio. Asciutto in serata e in nottata su tutti i settori ma con molte nubi sparse alternate solo a qualche schiarita.

Giornata caratterizzata dal tempo stabile sulle regioni meridionali, con solo qualche acquazzone al mattino tra Campania e Calabria. I cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi sia nelle ore diurne che in quelle serali su tutti i settori.

Temperature stazionarie o in aumento al Centro Nord, in lieve diminuzione al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano