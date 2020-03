Meteo Roma: previsioni per martedì 10 marzo

Sole prevalente nel corso della mattinata sulla città, mentre nel pomeriggio i cieli saranno poco nuvolosi; qualche nube anche in serata sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +4°C e +16°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 10 marzo

Tempo in prevalenza stabile con ampie schiarite al mattino su gran parte della regione, nubi in aumento al pomeriggio sempre con tempo asciutto. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutti i settori.

Meteo Italia: previsioni per martedì 10 marzo

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori, anche compatte ma senza fenomeni di rilievo, solo deboli nevicate sulle Alpi di confine. Al pomeriggio ancora locali precipitazioni sulle Alpi, nuvolosità irregolare altrove ma con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite. Quota neve oltre i 900-1000 metri. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli con direzione variabile. Mari mossi o poco mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con alternanza tra nubi e schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con innocua nuvolosità in transito. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi su tutti i settori con piogge sparse su Sicilia e bassa Calabria. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata tempo stabile ovunque con poche nubi alternate ad ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord occidentali. Mari molto mossi.

Situazione meteo Italia

Molte nubi in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo,salvo locali e deboli nevicate sulle Alpi oltre i 900-1000 metri. Tempo stabile e asciutto su tutti i settori con innocua nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite, specie lungo le coste tirreniche. Ampie schiarite sulle regioni peninsulari e in Sardegna con locale nuvolosità in transito, tempo perturbato invece sulla Sicilia tra mattina e pomeriggio con locali piogge. Temperature massime in aumento, minime stazionarie o in lieve calo.

