Meteo Roma: previsioni per martedì 16 giugno

Tempo asciutto al mattino con sole prevalente su tutto il territorio; possibili piogge nelle ore pomeridiane in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +16°C e +27°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 16 giugno

Tempo stabile al mattino con ampie schiarite alternate a locali addensamenti; peggiora nel pomeriggio con temporali diffusi su gran parte del Lazio ad esclusione della costa che si manterrà asciutta. Migliora in serata.

Meteo Italia: previsioni per martedì 16 giugno

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge sparse su Nord-Est ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento ad iniziare da Alpi e Appennino con piogge e temporali sparsi, fenomeni in estensione anche alle pianure specie di Nord-Ovest. In serata precipitazioni sparse su Alpi, Piemonte e Liguria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile su Umbria, Marche e Abruzzo con deboli piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni convettivi diffusi sulle zone interne con sconfinamento verso le coste adriatiche, tempo più asciutto invece su quelle tirreniche. In serata residue precipitazioni su Appennino e coste adriatiche, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori Peninsulari con piogge sparse su Molise e Puglia, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali diffui e localmente intensi sui settori Peninsulari, ampie schiarite sulle Isole Maggiori. In serata fenomeni ancora presenti su Molise, Campania, Puglia e Basilicata, ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime stabili o in leggero calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione Meteo Italia

Al nord tempo instabile al Nord Ovest specie nelle ore pomeridiane con rovesci e temporali diffusi, più asciutto altrove salvo locali acquazzoni su Appennino emiliano e Alpi orientali. Al centro inizio di giornata con molte nubi e piogge sparse lungo le coste adriatiche, peggiora al pomeriggio anche sull’Appennino con temporali diffusi anche di forte intensità. In serata attenuazione dei fenomeni. Al sud e sulle isole cieli nuvolosi o molto nuvolosi al mattino su Puglia e interne della Campania con deboli piogge sparse, al pomeriggio e in serata temporali diffusi sulle zone interne in parziale sconfinamento sulle coste. Più asciutto sulle isole. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano