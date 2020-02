Meteo Roma: previsioni per martedì 18 febbraio

Condizioni di tempo stabile nella giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre però con molte nubi diffuse. Temperature comprese tra +6°C e +14°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 18 febbraio

Tempo prevalentemente stabile nella giornata con nubi anche compatte al mattino lungo la costa, nuvolosità irregolare al pomeriggio su tutti i settori. In serata i cieli saranno sempre nuvolosi su tutto il territorio, ma senza fenomeni di rilievo

Meteo Italia: previsioni per martedì 18 febbraio

Al Nord: Al mattino molte nubi su Liguria, Emilia-Romagna e Friuli con locali pioviggini, ampie schiarite su arco alpino e Piemonte. Al pomeriggio persistono nubi compatte su molte regioni con locali o deboli piogge specie Emilia Romagna e Friuli, più asciutto al Nord-Ovest. In serata nebbie e nubi basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, maggiori schiarite sui rilievi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori salvo locali schiarite in più sull’adriatico, deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge sull’alta Toscana. In serata locali piogge sulla Marche, asciutto altrove ma con molte nuvole. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con transito di innocue nubi su coste tirreniche e Isole Maggiori ma senza fenomeni. In serata nuvolosità in transito, a tratti anche compatta ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Situazione meteo Italia

Molte nubi al primo mattino su Friuli ed Emilia-Romagna con deboli piogge, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord Ovest. Poche variazioni nel corso della giornata con precipitazioni via via più assenti nella sera e nella notte. Tempo instabile su Umbria, Marche e Toscana con locali o deboli piogge. Aumento della nuvolosità altrove ma senza fenomeni di rilievo. Bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata con qualche nube in più soltanto su Isole maggiori e coste tirreniche della Campania.

Temperature minime e massime in leggero aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano