Meteo Roma: previsioni per martedì 19 maggio

Molte nubi al mattino sulla Capitale, ma con tempo asciutto; piogge attese al pomeriggio e poi anche nel corso delle ore serali, localmente a carattere di temporale. Temperature comprese tra +16°C e +25°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 19 maggio

Nuvolosità irregolare in mattinata su tutta la regione con isolate piogge sul viterbese; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno sull’intero territorio assumendo carattere temporalesco, più asciutto lungo la costa. Anche in serata il tempo sarà generalmente instabile con precipitazioni sparse.

Meteo Italia: previsioni per martedì 19 maggio

Al Nord: Al mattino molte nuvole con piogge sparse su Liguria, basso Piemonte, Emilia Romagna e Friuli, più asciutto altrove. Al pomeriggio condizioni di instabilità diffusa con piogge e possibilità di temporali specie su Emilia Romagna e Triveneto. In serata ancora piogge e acquazzoni sparsi al Nord-Est, migliora al Nord-Ovest con schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge su Toscana e Umbria, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, più asciutto solo sulle coste tirreniche. In serata ancora tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sulla Sardegna con piogge e temporali sparsi, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria con piogge sparse, fenomeni anche intensi sulla Sardegna. In serata piogge sparse su Molise, Sardegna e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord tempo diffusamente instabile al pomeriggio con temporali localmente intensi su Trentino, alta Lombardia e Romagna. Attenuazione dei fenomeni in serata ma con piogge al Nord Est. Al centro seconda parte di giornata caratterizzata da condizioni di generale maltempo con temporali più intensi sui rilievi in estensione ai settori costieri nel tardo pomeriggio e in serata. Al sud e sulle isole instabile su Molise e Sardegna con piogge e temporali sparsi, tempo più asciutto altrove salvo locali acquazzoni sulle zone interne di Calabria, Campania e Basilicata. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano