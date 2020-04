Meteo Roma: previsioni per martedì 21 aprile

Possibilità di deboli piogge intermittenti sia nella mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; tempo in miglioramento in serata anche se con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +13°C e +21°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 21 aprile

Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con deboli piogge possibili su gran parte della regione, tempo più asciutto al pomeriggio, ma solo sulla costa. Migliora in serata, locali fenomeni in nottata sul Basso Lazio e sui rilievi interni.

Meteo Italia: previsioni per martedì 21 aprile

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse al Nord-Ovest di debole o moderata intensità, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio residue precipitazioni su Liguria e Piemonte, asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata tempo stabile su tutti i settori ma con molte nuvole in transito, maggiori schiarite al Nord-Est. Neve fin verso i 1400-1600 metri. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse di debole o moderata intensità. Al pomeriggio ancora molte nuvole con piogge diffuse su tutti i settori, più intense lungo l’Adriatico. In serata piogge sparse su Marche e Abruzzo, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole con piogge e acquazzoni diffusi, più intensi e a carattere di temporale sulla Sicilia. Al pomeriggio instabilità diffusa su tutte le regioni con nubi compatte, fenomeni più intensi sulla Sardegna. In serata ancora tempo instabile con cieli nuvolosi associati a piogge di debole o moderata intensità. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Molte nubi su tutti i settori con locali piogge al Nord Ovest e neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, più asciutto altrove. Ulteriore miglioramento in serata. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge diffuse, fenomeni a tratti più intensi lungo i settori costieri di Marche e Abruzzo. Condizioni di tempo ad ampi tratti perturbato con precipitazioni sparse e localmente a carattere di acquazzone o temporale sulla Sardegna. Temperature in generale diminuzione da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano