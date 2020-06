Meteo Roma: previsioni per martedì 23 giugno

Tempo stabile per tutta la giornata sulla Capitale con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Ampie schiarite anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 23 giugno

Condizioni di tempo stabile grazie all’alta pressione sul Lazio con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie su zone interne e settori meridionali sia al mattino che al pomeriggio. Ampie schiarite anche in serata.

Meteo Italia: previsioni per martedì 23 giugno

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio nubi sparse su Alpi e Appennino con isolati fenomeni, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse sull’Abruzzo ma senza fenomeni di rilievo, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata cieli in prevalenza sereni o al più parzialmente nuvolosi ma sempre con tempo asciutto. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse su regioni Peninsulari e Sicilia con locali piogge, maggiori spazi sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento su Basilicata e Calabria con piogge e temporali, variabilità asciutta altrove. In serata cieli irregolarmente nuvolosi sulle aree peninsulari con ma senza fenomeni, resiste bel tempo invece su Sicilia e Sardegna. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata con locali addensamenti possibili soltanto sull’Alto Adige al pomeriggio ma senza fenomeni. Al centro cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali con locali nubi in transito sul basso Lazio. Al sud e sulle isole circolazione instabile ancora attiva sulle regioni meridionali con locali piogge al mattino tra Sicilia e Calabria, instabilità diffusa al pomeriggio sui rilievi peninsulari in estensione alle aree tirreniche.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano