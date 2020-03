Meteo Roma: previsioni per martedì 24 marzo

Tempo asciutto nella giornata con sole prevalente nelle ore mattutine, qualche nube nel pomeriggio. In serata i cieli saranno generalmente sereni. Temperature comprese tra -1°C e +12°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 24 marzo

Tempo stabile su gran parte della regione con ampi spazi di sereno al mattino e locali nevicate sui rilievi fino a 200 metri; nel pomeriggio le piogge interesseranno il Basso Lazio con quota neve fino a 500-600 metri. Sereno o poco nuvoloso in serata su tutti i settori, fiocchi in Appennino fino a 100-200 metri.

Meteo Italia: previsioni per martedì 24 marzo

Al Nord: Al mattino locali fenomeni su Alpi occidentali e Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora precipitazioni sulla Romagna, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata molte nubi su Emilia-Romagna e Triveneto, bel tempo altrove con ampie schiarite. Quota neve fin verso i 100-200 metri. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino maltempo sulle regioni adriatiche con neve fin verso i 100-200 metri, maggiori schiaritelungo il Tirreno. Al pomeriggio ancora fenomeni su coste adriatiche e zone interne con neve a bassa quota, più asciutto sulle coste tirreniche. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile lungo l’Adriatico con neve fin sotto i 200 metri. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e nevicate sparse su Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo a tratti instabile specie sulle zone interne peninsulari e sulla Sicilia, sole prevalente sulla Sardegna. In serata tempo instabile su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Quota neve oltre i 200-600 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Situazione meteo Italia

Tempo sostanzialmente stabile e asciutto su tutti i settori salvo locali piogge sulla bassa Romagna, neve sull’Appennino a confine con le Marche oltre i 100-200 metri. Molte nubi sui settori adriatici con nevicate fin quasi verso le pianure, pioggia o episodi di precipitazione mista a neve sulle coste. Bel tempo sulle regioni tirreniche, neve abbondante sull’Appennino e fiocchi a bassa quota in Umbria. Marcata instabilità su aree adriatiche e Sicilia con piogge sparse, neve oltre i 100-400 metri. Ampi spazi di sereno su regioni tirreniche e Sardegna. Temperature stazionarie o in aumento al Nord, in calo invece sul resto della penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano