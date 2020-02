Meteo Roma: previsioni per martedì 25 febbraio

Tempo in prevalenza stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, nubi più diradate nelle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi, mentre nella notte si attendono deboli piogge. Temperature comprese tra +11°C e +17°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 25 febbraio

Molte nubi nel corso delle ore mattutine su tutto il Lazio, maggiori aperture al pomeriggio; in serata la nuvolosità tenderà di nuovo ad aumentare, nella notte si attendono deboli piogge su gran parte del territorio ad esclusione della costa che si manterrà più asciutta

Meteo Italia: previsioni per martedì 25 febbraio

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con possibilità di deboli piogge su Liguria e Friuli, asciutto altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni su Alpi occidentali, Liguria e Friuli, molte nuvole ma con tempo asciutto altrove. In serata ancora fenomeni sparsi su arco alpino, Liguria e Friuli, stabile ma con cieli nuvolosi altrove. Neve oltre i 1200-1500 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con locali piogge solo sulla Toscana. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata piogge sparse sulla Toscana, stabile altrove con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, schiarite più ampie sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con l’alternanza tra nubi e schiarite, più ampie su Isole maggiori e Calabria. In serata ancora tempo stabile ovunque con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Molte nuvole in transito sulle regioni del Nord con locali fenomeni specie su Alpi, Liguria e Friuli. Più asciutto sulle altre regioni. Ancora cieli nuvolosi in serata e nottata con deboli piogge sparse. Neve in calo fin verso i 1000-1200 metri. Sul Centro Italia nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con locali piogge solo sulla Toscana. Spazi di sereno più ampi nel pomeriggio. Peggiora tra la sera e la notte con piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Tempo in prevalenza asciutto al Sud per gran parte della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento dalla serata con piogge in arrivo su Campania, Calabria e Sardegna.

Temperature minime stazionarie e massime in generale calo specie al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano