Meteo Roma: previsioni per martedì 26 maggio

Tempo generalmente asciutto sulla Capitale con qualche nube al mattino e sole prevalente nelle ore pomeridiane; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +13°C e +27°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 26 maggio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta al regione; isolati fenomeni anche nelle ore pomeridiane sui settori meridionali e sui rilievi, asciutto altrove. In serata i cieli saranno sereni su tutto il territorio.

Meteo Italia: previsioni per martedì 26 maggio

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni ovunque salvo innocue nubi su Alpi orientali e Romagna. Al pomeriggio locali piogge o acquazzoni su Alpi orientali e Friuli, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse lungo l’Adriatico con locali piogge sull’Abruzzo, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo localmente instabile su Lazio e Abruzzo, maggiori schiarite altrove con assenza di fenomeni. In serata cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse tra Molise e Puglia con locali piogge, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con locali piogge e temporali su Molise, Campania e Calabria, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali acquazzoni attesi al pomeriggio sui rilievi delle regioni nord orientali in esaurimento nel corso della serata. Al centro inizio di giornata con brevi piogge sulle coste adriatiche, più asciutto su questi settori nelle ore pomeridiane e serali ma con locale instabilità attesa sulle zone interne di Lazio e Abruzzo. Al sud e sulle isole locali acquazzoni al pomeriggio sui rilievi delle regioni peninsulare, tempo più stabile e asciutto altrove per tutto l’arco della giornata. Temperature minime e massime attese in generale calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano