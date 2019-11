Meteo Roma: previsioni per martedì 27 novembre

Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della mattinata ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio si attendono piogge sparse che tenderanno a diventare sempre più intense nelle ore serali. Fenomeni in esaurimento nella notte. Temperature comprese tra +12°C e +18°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 27 novembre

Locali acquazzoni al mattino sui settori di confine con la Campania, tempo asciutto altrove. Piogge estese su tutto il territorio nel pomeriggio, prima di una generale intensificazione dei fenomeni nel corso della serata con temporali diffusi su tutta la regione. Tempo in miglioramento nella notte salvo residue piogge sul Basso Lazio.

Meteo Italia: previsioni per martedì 27 novembre

Al Nord: Al mattino acquazzoni e temporali anche intensi sui settori centro occidentali, possibili piogge sparse anche ad Est. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse su tutte le regioni localmente anche di forte intensità. In serata ancora piogge e acquazzoni sul Triveneto e sulla Liguria, migliora altrove. Neve sulle Alpi oltre i 1600-1800 metri. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti da Sud o da Ovest. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino locali piogge sulla Toscana, asciutto sulle altre regioni ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio precipitazioni sparse sul versante tirrenico localmente anche a carattere di temporale sulla Toscana, più stabile solo sull’Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo tra Toscana, Umbria e Marche, nubi sparse altrove ma senza fenomeni. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti Meridionali od Occidentali. Mari da molto mossi ad agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con locali precipitazioni su Sardegna e coste tirreniche. Al pomeriggio ancora acquazzoni e temporali su Campania, Calabria e Sardegna, asciutto sulle altre regioni ma con nubi sparse. In serata acquazzoni e temporali ancora su Campania, Basilicata e Calabria, più stabile sulle altre regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti moderati Occidentali o Sud Occidentali. Mari mossi a localmente molto mossi.

Situazione meteo Italia

Maltempo al Nord Italia con acquazzoni e locali temporali a partire da Ovest, anche a carattere di nubifragio specie in Liguria, in estensione verso Est con fenomeni intensi dalla Lombardia al Friuli. Neve sulle Alpi fino a 1700-1900 metri. Migliora dalla serata.

Tempo instabile sulle regioni centrali e in particolare su quelle tirreniche, con piogge e acquazzoni localmente intensi specie nelle ore diurne. Più asciutto sul versante adriatico, salvo qualche precipitazione sulle Marche.

Nuvolosità in transito al Sud con addensamenti sparsi localmente più compatti soprattutto sulle coste occidentali e sulle Isole Maggiori. Non si escludono acquazzoni e temporali anche intensi specie su Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Temperature in aumento nei valori minimi, massime invece in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano