Meteo Roma: previsioni per martedì 28 aprile

Instabilità diffusa per l’intero corso della giornata: le piogge interesseranno tutto il territorio sia nel corso delle ore diurne sia poi nella serata. Temperature comprese tra +11°C e +22°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 28 aprile

Giornata generalmente caratterizzata dal tempo instabile con piogge diffuse sia al mattino sia poi al pomeriggio su tutto il territorio, fenomeni più intensi e anche a carattere di temporale a ridosso dei rilievi nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Meteo Italia: previsioni per martedì 28 aprile

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e temporali diffusi, localmente più intensi al Nord-Ovest, più asciutto sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio ancora piogge e acquazzoni diffusi su tutti i settori, localmente più intensi sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di generale maltempo con precipitazioni diffuse, migliora a partire da ovest. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutte le regioni, localmente anche a carattere di acquazzone o temporale. In serata ancora piogge sparse sui settori tirrenici, più asciutto lungo l’Adriatico. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino deboli piogge su Campania e Sardegna, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio piogge su Campania, Basilicata e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. In serata ancora piogge sparse possibili su tutti i i settori, più asciutto su Molise, Puglia e Sardegna. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Situazione meteo Italia

Tempo instabile con molte nubi e piogge diffuse per tutto l’arco della giornata, fenomeni più intensi e a carattere di acquazzone o temporale su Liguria e alto Piemonte. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi sin dalle prime ore del mattino con precipitazioni sparse sui settori tirrenici, adriatici nel corso delle ore pomeridiane e serali. Inizio di giornata con variabilità prevalentemente asciutta su tutte le regioni, tempo più instabile a seguire con piogge sparse quasi ovunque entro la serata. Temperature in calo nei valori massimi, minime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano