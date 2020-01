Meteo Roma: previsioni per martedì 28 gennaio

Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse generalmente di debole intensità sia al mattino che poi nelle ore pomeridiane; in serata il tempo tenderà a migliorare anche se con molte nubi diffuse. Temperature comprese tra +9°C e +14°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 28 gennaio

Tempo generalmente instabile con piogge diffuse nel corso della giornata su tutto il Lazio, generalmente più asciutto nel pomeriggio sulla costa; sui rilievi si attendono fiocchi fino a 1600 metri. Migliora tra la sera e la notte.

Meteo Italia: previsioni per martedì 28 gennaio

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con precipitazioni su Alpi, Liguria e Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su Liguria, Triveneto e arco alpino, più asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata precipitazioni diffuse sulle Alpi, stabile altrove con nuvolosità a tratti anche compatta. Neve in calo fin verso i 300-500 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino tempo instabile sui settori tirrenici con piogge sparse e neve sull’Appennino, più asciutto lungo le adriatiche. Al pomeriggio situazione pressoché invariata con piogge di debole entità o pioviggini specie su Toscana, Umbria e Lazio. In serata tempo stabile su tutti i settori ma con molte nuvole in transito. Quota neve oltre i 1600 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania, Calabria e Sardegna, asciutto altrove ma con nuvolosità in transito. Al pomeriggio persistono fenomeni lungo le regioni tirreniche, più asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata ancora piogge e acquazzoni su Campania, Basilicata e Calabria anche intensi, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da molto mossi ad agitati.

Previsioni Italia: situazione generale

Molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni sparse al Nord Est e lungo l’arco alpino oltre gli 800-1000 metri, fenomeni in esaurimento sul Triveneto al pomeriggio e in serata. Deboli piogge sparse su Umbria e settori tirrenici con deboli nevicate in Appennino intorno ai 1600 metri, migliora in serata ed in nottata con ampie schiarite sulle coste di Lazio e Toscana. Al mattino locali o deboli piogge su Campania e Basilicata, più asciutto altrove. Nelle ore successive fenomeni in estensione anche ai settori tirrenici della Calabria.

Temperature in generale rialzo nei valori minimi, in calo le massime sulle isole maggiori.

Www.centrometeoitaliano.it