Meteo Roma: previsioni per martedì 3 marzo

Tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube sparsa e possibili rovesci nel corso del pomeriggio; nubi in generale aumento nelle ore serali ma senza fenomeni. Temperature comprese tra +9°C e +12°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 3 marzo

Locali piogge al mattino sul Basso Lazio, asciutto altrove, fenomeni sparsi nel pomeriggio su gran parte del territorio con neve fino a 900-1300 metri sui rilievi. Migliora in serata.

Meteo Italia: previsioni per martedì 3 marzo

Al Nord: Al mattino tempo instabile al Nord Est e sull’Emilia-Romagna con piogge e neve sui settori alpini e appenninici. Al pomeriggio persistono precipitazioni sparse su Triveneto e Romagna, più asciutto altrove ma con nubi in aumento da ovest. In serata intenso peggioramento sull’Emilia-Romagna e bassa Lombardia con piogge diffuse, clima in generale più asciutto altrove.Neve inizialmente oltre i 1000-1100 metri, in calo fin verso i 6-800 nella serata. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile sulla Toscana con piogge, clima più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche a Umbria e Lazio con deboli nevicate sui rilievi appenninici. In serata generale miglioramento ovunque salvo locali piogge sulle Marche. Neve oltre i 900-1100 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o sostenuti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge forti nel Sud peninsulare sulle regioni di Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, più asciutto sulle isole salvo residui fenomeni sulla Sicilia orientale. Al pomeriggio lento miglioramento sui settori peninsulari con piogge via via più deboli. In serata peggiora sulle Isole maggiori, più stabile altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Miglioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite, maltempo spiccato sulle regioni orientali con piogge o temporali fin dal mattino. Neve oltre 600-1200 metri di quota.

Giornata caratterizzata dal tempo instabile sulle regioni centrali eccetto lungo le coste adriatiche con nubi irregolari e con piogge o acquazzoni associati. Neve in Appennino dai 1000-1300 metri di quota.

Spiccato maltempo sulle regioni meridionali ad inizio di giornata con piogge o temporali localmente intensi. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio. Neve in Appennino oltre i 1400 metri di quota.

Temperature stabili o in lieve aumento al nord, in calo al centro-sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano