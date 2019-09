Meteo Roma: previsioni per martedì 3 settembre

Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite al mattino, mentre nel pomeriggio i cieli potrebbero essere generalmente poco nuvolosi. Sereno di nuovo nella serata. Temperature comprese tra +21°C e +33°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 3 settembre

Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nel corso della mattinata su tutto il territorio; temporali diffusi al pomeriggio sia sul Basso Lazio sia nelle zone a ridosso dei rilievi, generalmente più asciutto altrove. Tempo asciutto in serata lungo la costa e sulle aree interne.

Situazione meteo Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare sulla Pianura Padana con locali piogge sull’Emilia Romagna, più asciutto altrove con ampie schiarite sulle Alpi. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutte le regioni Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari da molto mossi ad agitati.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali lungo l’Adriatico, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora acquazzoni o temporali su Abruzzo e Lazio, migliora altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge sull’Abruzzo, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati settentrionali o nord-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con piogge e temporali diffusi, anche intensi, più asciutto sulle Isole Maggiori. In serata ancora piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano