Meteo Roma: previsioni per martedì 9 giugno

Tempo stabile al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi; nel pomeriggio non si esclude la possibilità di isolate piogge in esaurimento comunque entro la sera. Temperature comprese tra +15°C e +25°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 9 giugno

Nuvolosità irregolare nelle ore mattutine su tutto il Lazio con tempo prevalentemente asciutto; aumento dell’instabilità al pomeriggio con possibilità di piogge o temporali sparsi specie sui rilievi interni, più asciutto sulla costa. Fenomeni in esaurimento in serata.

Meteo Italia: previsioni per martedì 9 giugno

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Romagna. Al pomeriggio tempo instabile su tutte le regioni con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche intensi. In serata ancora fenomeni su Alpi e regioni di Nord-Es, tendenza a miglioramento altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo isolate piogge tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio aumento dell’instabilità con locali temporali specie su zone interne e coste adriatiche, più asciutto lungo il Tirreno. In serata ancora piogge su Toscana, Umbria e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo in prevalenza stabile e asciutto su tutte le regioni ma con nubi in transito. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e temporali su zone interne Peninsulari e della Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. In serata tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord molte nubi e temporali sparsi su praticamente tutte le regioni specie al pomeriggio, migliora nelle ore serali e notturne con residue piogge sui rilievi. Al centro inizio di giornata con tempo in prevalenza asciutto, aumento dell’instabilità al pomeriggio con temporali sparsi di moderata o forte intensità salvo sui settori costieri delle tirreniche. Al sud e sulle isole temporali pomeridiani sparsi sui rilievi di Molise, Puglia, Campania e Basilicata, locali piogge anche in Sicilia. Tempo generalmente più asciutto sui rimanenti settori. Temperature in leggero aumento specie al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano