Meteo Roma: previsioni per mercoledì 1 luglio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano cieli sereni. Temperature comprese tra +19°C e +34°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 1 luglio

Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il Lazio nelle ore diurne, possibili locali temporali sui rilievi nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 1 luglio

Al Nord: Al mattino maltempo a tratti intenso su alto Triveneto e Lombardia con locali temporali fin verso le pianure, più asciutto altrove. Al pomeriggio temporali diffusi lungo l’arco alpino specie al Nord Est con locali sconfinamenti sui settori costieri. In serata fenomeni sparsi ancora presenti su Lombardia e Trentino Alto-Adige, tendenza ad ampie schiarite sui rimanenti settori. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori con innocue nubi in transito lungo le aree costiere dell’Adriatico. Al pomeriggio qualche temporale possibile a ridosso dei rilievi appenninici di Marche e Abruzzo, persiste stabilità altrove. In serata residui addensamenti sull’Appennino, cieli sereni o poco nuvolosi ovunuqe. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di direzione variabile Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio locali addensamenti sul Molise con possibilità di brevi acquazzoni o temporali, persiste stabilità altrove. In serata nessuna variazione di rilievo con ampie schiarite sia sulle aree peninsulari che su quelle insulari. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano