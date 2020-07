Meteo Roma: previsioni per mercoledì 15 luglio

Nubi irregolari nel corso delle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata non si escludono piogge localizzate. Temperature comprese tra +18°C e +30°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 15 luglio

Tempo generalmente asciutto al mattino con nuvolosità irregolare su tutto il territorio; temporali diffusi al pomeriggio sulle zone interne centro-meridionali. In serata le piogge si estenderanno su gran parte della regione.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 15 luglio

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge su Alpi e Liguria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile sui rilievi con acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. In serata residue piogge sulle Alpi e Friuli, nubi sparse altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile. Al pomeriggio possibilità di locali piogge o temporali sull’Appennino, persiste generale stabilità altrove. In serata residue piogge in Abruzzo, Lazio e Umbria. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e ampie schiarite su tutti i settori, tempo asciutto eccetto locali piogge in Sardegna. Al pomeriggio nubi sparse sui settori Peninsulari e in Sicilia con locali piogge sui settori interni, asciutto altrove con ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano