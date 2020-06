Meteo Roma: previsioni per mercoledì 17 giugno

Tempo stabile sulla Capitale nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra +16°C e +26°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 17 giugno

Tempo stabile al mattino con qualche nube sparsa su tutto il territorio; al pomeriggio piogge e temporali interesseranno i settori interni lasciando più asciutta la costa. Fenomeni in esaurimento in serata.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 17 giugno

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sparse sulle regioni centro-occidentali, più asciutto altrove. Al pomeriggio spiccato maltempo su tutti i settori con piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime e massime in generale dimnuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino precipitazioni sparse su alta Toscana, più asciutto altrove con maggiori schiarite. Al pomeriggio condizioni di instabilità su Umbria e regioni adriatiche, ampie schiarite sul Lazio. In serata nuvolosità irregolare associata a piogge sparse in Umbria. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge sulla Puglia, asciutto altrove con ampie schiarite. Al pomeriggio ancora bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni, locali piogge sul Molise. Temperature minime in aumento e massime in leggero calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord ennesima giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali diffusi su tutte le regioni. Al mattino i fenomeni li troveremo sulle regioni nord-occidentali, al pomeriggio e in serata anche sulle regioni orientali. Al centro la giornata inizierà con tempo stabile e ampie schiarite eccetto in alta Toscana con piogge sparse. Temporali in rapido sviluppo su Umbria, Toscana, Marche e Abruzzo, più stabile invece sul Lazio. Al sud e sulle isole locali disturbi tra Puglia e Molise con qualche pioggia o acquazzone, per il resto la giornata trascorrerà all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo al centro-nord, in aumento al sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano