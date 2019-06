Meteo Roma: previsioni per mercoledì 19 giugno

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; sereno in serata. Temperature comprese tra +18°C e +30°C.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 19 giugno

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con piogge e temporali sparsi, più asciutto su coste e pianure. In serata fenomeni residui sull’arco alpino, più asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e soleggiato salvo qualche addensamento innocuo sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge o temporali sull’Appennino centrale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sia sul versante tirrenico che su quello adriatico con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge o temporali lungo l’Appennino, asciutto altrove con cieli sereni. In serata tempo di nuovo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 19 giugno

Tempo stabile al mattino con ampie schiarite su tutta la regione, qualche nube sparsa solo sulla costa; locali temporali nel pomeriggio in Appennino e localmente sulle zone limitrofe meridionali, sereno sui restanti settori. Tempo asciutto nel corso della serata con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

Situazione meteo Italia

Instabilità prevalentemente pomeridiana al Nord, con acquazzoni e temporali anche intensi che si svilupperanno a partire dalle Alpi raggiungendo localmente anche le zone limitrofe. Fenomeni in esaurimento dalla serata, cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori. Sole prevalente al mattino sulle regioni centrali mentre al pomeriggio potranno svilupparsi locali acquazzoni e temporali anche intensi specie tra Lazio e Abruzzo. Precipitazioni in esaurimento dalla sera con tempo asciutto e ampi spazi di sereno sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico.

Tempo stabile nella prima parte della giornata al Sud Italia prima che al pomeriggio si vadano a sviluppare sulle zone interne peninsulari locali acquazzoni e temporali. Asciutto nuovamente dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano