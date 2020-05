Meteo Roma: previsioni per mercoledì 20 maggio

Nuvolosità irregolare al mattino, mentre nel pomeriggio si attendono piogge sparse; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili sempre con nubi diffuse. Temperature comprese tra +14°C e +23°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 20 maggio

Locali piogge al mattino sui rilievi e sul viterbese, asciutto altrove; nel pomeriggio i fenomeni anche a carattere temporalesco si estenderanno su tutto il Lazio ad esclusione della costa che si manterrà più asciutta. Instabilità attesa anche in serata sui settori centro meridionali, stabile altrove.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 20 maggio

Al Nord: Al mattino nubi irregolari sul nord-est e deboli piogge in Emilia Romagna, ampie schiarite ad ovest. Al pomeriggio tempo instabile su alte pianure venete e friulane oltre che in Romagna, variabilità asciutta sugli altri settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni diffusi eccetto nel Lazio. Al pomeriggio ancora maltempo con piogge e locali temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su Abruzzo e Marche con nuvolosità irregolare e piogge sparse, bel tempo altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi su Campania, Sicilia e Molise, più asciutto altrove. Al pomeriggio spiccato maltempo su tutti i settori con piogge o temporali diffusi. In serata residui fenomeni attesi su tutte le regioni. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord tempo instabile specie al mattino sull’Emilia Romagna con piogge diffuse, migliore altrove con schiarite ad ovest. Residue precipitazioni al pomeriggio, migliora in serata salvo locali piogge tra Veneto e Friuli. Al centro giornata perturbata al centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e piogge diffuse. Possibili temporali al pomeriggio sui settori interni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Miglioramento in nottata. Al sud e sulle isole giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni. Fenomeni più intensi sulla Campania, Sardegna, Molise, Puglia e Basilicata. Temperature in sensibile calo al centro-sud Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano