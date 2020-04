Meteo Roma: previsioni per mercoledì 22 aprile

Piogge sparse a partire dalla mattinata e poi anche nel pomeriggio; tempo instabile anche nelle ore serali con fenomeni diffusi. Temperature comprese tra +13°C e +12°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 22 aprile

Tempo generalmente instabile con piogge diffuse su tutto il territorio nella giornata, fenomeni generalmente più abbondanti sui settori settentrionali in mattinata. Instabilità anche in serata con precipitazioni anche intense e neve a quote alte in Appennino.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 22 aprile

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con locali fenomeni in Romagna, maggiori schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio locali precipitazioni ancora in Romagna, asciutto altrove con ampie schiarite. In serata condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino maltempo su tutte le regioni con nubi e piogge diffuse, localmente intense. Al pomeriggio cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge diffuse su tutte le regioni. In serata piogge ovunque eccetto su alta Toscana. Neve sulle oltre i 1500 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio spiccato maltempo con piogge e temporali specie sulla Sardegna e Campania. In serata ancora piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, specie quelle peninsulari e Sicilia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Migliora il tempo sulle regioni settentrionali con ampie schiarite fin dal mattino specie sul Triveneto. Residue precipitazioni in Romagna specie al mattino. Ulteriore miglioramento in serata. Giornata di maltempo con piogge diffuse al centro Italia, cieli nuvolosi o molto nuvolosi fin dal primo mattino con piogge sparse. Graduale miglioramento in serata e nottata a partire dalla Toscana settentrionale. Condizioni di tempo perturbato su tutte le regioni con piogge diffuse e temporali specialmente tra il pomeriggio e la serata. Migliora in Sardegna dalla nottata. Temperature in generale diminuzione al centro-sud Italia, massime in aumento al nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano