Meteo Roma: previsioni per mercoledì 23 ottobre

Giornata di bel tempo sulla Capitale. Sole prevalente nella mattinata come anche nel pomeriggio; anche in serata i cieli saranno prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +15°C e +27°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 23 ottobre

Tempo stabile sul Lazio per l’intero corso della giornata. Ampi spazi di sereno su gran parte del territorio, qualche nube sulla costa. Cieli sereni nella serata, poco nuvolosi sull’Alto Lazio, ma sempre con tempo asciutto.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 23 ottobre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità sparsa alternata a schiarite. Al pomeriggio locali piogge sulle Alpi occidentali, tempo stabile altrove con nubi sparse e ampie schiarite. In serata ancora piogge sulle regioni occidentali a tratti anche di forte intensità, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più irregolarmente nuvolosi lungo le coste adriatiche. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità sia sulle coste che sulle zone interne con cieli sereni, locali addensamenti solo su Toscana e coste adriatiche. In serata ancora tempo generalmente asciutto su tutte le regioni con nubi irregolari e solo locali schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino variabilità asciutta in Sardegna, stabile anche altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge sulla Sardegna occidentale, più stabile sulle altre regioni con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento sparso. In serata ancora piogge e temporali sparsi su Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Situazione meteo Italia

Bel tempo al mattino al Nord Italia con piogge assenti e cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Piogge in arrivo dalla seconda parte della giornata ad iniziare dal Piemonte e Liguria di ponente. Maltempo dalla serata sulle regioni occidentali con piogge anche intense, ancora asciutto ad est.

Ennesima giornata all’insegna del bel tempo e del clima caldo con sole prevalente eccetto qualche nube irregolare in transito. Precipitazioni assenti su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio e sera, in nottata invece deboli piogge in arrivo sui settori costieri della Toscana.

Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni meridionali eccetto in Sardegna. Sole prevalente nelle ore diurne sulle regioni peninsulari e Sicilia, nubi irregolari in Sardegna con piogge in arrivo dal pomeriggio, temporali anche intensi in nottata.

Temperature stabili le massime, in diminuzione le minime.

