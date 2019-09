Meteo Roma: previsioni per mercoledì 25 settembre

Tempo asciutto nella mattinata con qualche nube sparsa; temporali anche intensi attesi nel pomeriggio, piogge nelle ore serali. Temperature comprese tra +16°C e +26°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 25 settembre

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio; peggioramento atteso nel pomeriggio con temporali sulle aree centrali e settentrionali, piogge sul Basso Lazio. Fenomeni anche in serata su tutta la regione

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 25 settembre

Al Nord: Al mattino cieli generalmente nuvolosi su tutti i settori con locali piogge su Liguria e arco alpino. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, fenomeni più intensi ad est. In serata piogge ancora possibili sulle regioni di Nord-Est, più asciutto al Nord-Ovest. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti Meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità irregolare in transito, locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni eccetto in Abruzzo. In serata piogge diffuse su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali piogge in Campania. In serata ancora tempo asciutto su tutte le zone con ampi spazi di sereno e qualche pioggia sparsa in Campania. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Situazione meteo Italia

Passaggio perturbato in giornata sulle regioni settentrionali, al mattino le prime piogge interesseranno la Liguria e le Alpi, al pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutte le regioni mentre in serata insisteranno sul nord-est con piogge a tratti anche di forte intensità sul Friuli.

Peggioramento meteo in arrivo anche al Centro Italia con le prime piogge al mattino sulla Toscana. Al pomeriggio i fenomeni si estenderanno a tutte le regioni con attività temporalesca su Toscana, Umbria e Lazio. Piogge anche in serata e nottata tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo Giornata di bel tempo al sud Italia con cieli poco nuvolosi fin dal mattino, eccetto in Campania e in Sardegna dove non si esclude la possibilità di locali e brevi piogge in giornata, fenomeni temporaleschi non esclusi in nottata sulla Campania.

Temperature in lieve calo al centro-sud Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano