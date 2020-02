Meteo Roma: previsioni per mercoledì 26 febbraio

Condizioni di tempo generalmente instabile con piogge sparse sia al mattino sia nelle ore pomeridiane; in serata la situazione non subirà variazioni. Migliora nella notte. Temperature comprese tra +6°C e +16°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 26 febbraio

Tempo generalmente instabile con piogge sparse e temporali al pomeriggio sul viterbese, mentre sulla costa il tempo si manterrà più asciutto con minori probabilità di pioggia. In Appennino si attendono fiocchi inizialmente a partire dai 1100-1200 metri, in calo nella serata fino a 400 metri.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 26 febbraio

Al Nord: Al mattino tempo instabile al Nord-Est con piogge a tratti intense e neve sui settori alpini, nubi sparse e schiarite altrove ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio residui acquazzoni sul Triveneto ma con tendenza a miglioramento, cieli sereni o poco nuvolosi sui rimanenti settori. In serata locali piogge o temporali sulle coste adriatiche, stabilità prevalente altrove. Quota neve in rapido calo fin sotto gli 800 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito con locali piogge su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio deciso peggioramento del tempo con maltempo diffuso e neve sull’Appennino. In serata residui fenomeni su regioni tirreniche e settori appenninici con fiocchi fino a quote basse. Quota neve in calo fin verso i 300-500 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania, Calabria e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo sulla Sardegna con piogge a tratti intense, persistono precipitazioni anche sul basso Tirreno. In serata instabile sulle Isole maggiori e su quasi tutte le regioni peninsulari, con neve sui rilievi e maltempo a tratti intenso. Quota neve fin sotto gli 800 metri in serata. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Maltempo diffuso al Nord Est con neve sui rilievi inizialmente oltre i 1200-1400 metri, in calo fin verso i 600-800 metri al pomeriggio e nella parte finale dei fenomeni. Migliora ovunque in serata con residue piogge sulla bassa Romagna. Piogge sparse e localmente a carattere temporalesco sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali, quota neve in rapido calo sull’Appennino dagli 800-100 metri fin verso i 300 400 metri nella parte conclusiva del giorno. Tempo inizialmente stabile ovunque salvo locali piogge sulla Sardegna, peggiora al pomeriggio e in serata sui settori tirrenici con temporali e neve in Appennino fin verso i 600-800 metri.

Temperature in rapido calo tra la sera e la notte.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano