Meteo Roma: previsioni per mercoledì 27 maggio

Giornata caratterizzata dal tempo asciutto con ampie schiarite nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +10°C e +26°C.

Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 27 maggio

Tempo stabile nel corso della giornata su tutto il Lazio con sole prevalente in mattinata e qualche nube sui settori meridionali nelle ore pomeriggio; ampi spazi di sereno nelle ore serali sulla costa e sulle zone interne.

Meteo Italia: previsioni per mercoledì 27 maggio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni occidentali con precipitazioni assenti, più soleggiato altrove. Al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino sole prevalente salvo nubi irregolari in Abruzzo e locali piogge. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi tra Abruzzo e basso Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo generalmente stabile ovunque con poche nubi alternate a schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori, deboli piogge lungo le coste adriatiche, asciutto altrove. Al pomeriggio locali piogge sui settori interni di Campania, Basilicata e Calabria, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Situazione meteo Italia

Al nord bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo innocui addensamenti nuvolosi al primo mattino sulle regioni nord-occidentali. Al centro la giornata inizierà con nubi irregolari in Abruzzo e deboli piogge lungo le coste, sereno altrove. Nubi irregolari anche al pomeriggio tra Abruzzo e basso Lazio ma con tempo in prevalenza stabile, soleggiato altrove. Al sud e sulle isole piogge o locali acquazzoni sulle regioni meridionali peninsulari, specie tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Più soleggiato e stabile altrove. Tendenza a generale stabilità dalla serata su tutte le regioni. Temperature in generale calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano